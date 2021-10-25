Илья Авербух сообщил, что премьера «Анны Карениной» в Москве состоится

Режиссер-постановщик Илья Авербух сообщил о том, что премьера его нового ледового спектакля «Анна Каренина» в Москве состоится, об этом он рассказал в своем обращении к зрителям в инстаграме: «Дорогие друзья! Уважаемые зрители! Хочу сообщить Вам, что премьерные показы спектакля Анна Каренина в Москве пройдут в объявленные ранее даты с 4 по 14 ноября в Лужниках. Мероприятия состоятся, они согласованы к проведению, но пройдут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора по наличию qr кодов у зрителей и социальному дистанцированию. С правилами посещения мероприятия Вы можете ознакомиться в местах покупки билетов. Мы живем в сложное время, но общение с прекрасным всегда и во все времена исцеляло не только сердца но и души. Мы очень хотим подарить Вам минуты общения с прекрасным произведением, с мастерством прославленных фигуристов, с силой театра воплощенного на льду! Приходите к нам на спектакль!»

Московская премьера нового грандиозного спектакля “Анна Каренина” Ильи Авербуха пройдет с 4 по 14 ноября во Дворце спорта «Лужники». В главных ролях Оксана Домнина, Максим Шабалин, Роман Костомаров, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский.

Инстаграм Оксаны Домниной

«Анна Каренина» на льду - это грандиозный ледовый спектакль и неожиданные режиссерские решения, потрясающая музыка и стильные, экстравагантные костюмы. Вход на спектакль для зрителей будет осуществляться только при наличии QR-кодов.