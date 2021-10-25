Олимпийская чемпионка Дюамель раскритиковала судейство на Skate America

Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Меган Дюамель не понимает, как не пьедестале почета Skate America не могло оказаться японки Каори Сакамото.

«Кто-нибудь из судей или специалистов может объяснить мне оценки Каори? Это была просто потрясающая произвольная программа. Начиная с музыки и заканчивая прыжками, презентацией и энергией, силой, скоростью. Я всегда остаюсь растерянной после ее оценок. Не понимаю этого», - приводит слова Дюамель «МК-Спорт».

Добавим, что победителем соревнований стала россиянка Александра Трусова (232,27 балла), ее соотечественница Дарья Усачева заняла второе место (217,31), а кореянка Ю Ен - третье (216,97). Что касается Сакомото, то ее судьи поставили на четвертую строчку (215,93).