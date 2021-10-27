Трусова победила на Гран-при США с переломом стопы

Российская фигуристка Александра Трусова победила на этапе Гран-при в США с травмой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, у фигуристки перелом стопы. Об этом было известно еще до вылета в Лас-Вегас, в команде обсуждалось возможное снятие с турнира. В результате Трусова облегчила прыжковый набор: в короткой программе отказалась от тройного акселя, а в произвольной исполняла только один четверной прыжок - лутц.

Отметим, что обе программы были исполнены без ошибок, Трусова победила с итоговым результатом 232,27 балла.