Мишина и Галлямов выиграли этап Кубка России в Сочи

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревнованиях среди спортивных пар на третьем этапе Кубка России в Сочи.

В произвольной программе дуэт заработал 153,07 балла. По сумме двух прокатов Мишина и Галлямов набрали 231,96. Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (204,83 балла). Тройку призеров замкнули Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (187,76).

Напомним, что победителями этапа в танцах на льду стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (198,02).

У мужчин первое место занял Алексей Ерохов (277,02). Победительницей соревнований среди женщин стала Софья Самоделкина (225,95).