Известный тренер Жулин сказал, кто из россиянок на Skate Canada точно попадет в тройку призеров

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о перспективах российских одиночниц на турнире Skate Canada-2021.

«Весь вопрос в том, катались они все это время или нет. Если они избегут карантина, то все у них будет нормально. Главное — тренировки, необходимо держаться в соревновательной форме. Я практически уверен, что Валиеву и Туктамышеву мы увидим в тройке призеров, насчет Косторной этого пока сказать не могу», - приводит слова Жулина «Газета.ru».

Добавим, что на предстоящем турнире в Канаде помимо Валиевой, Косторной и Туктамышевой сборную России представят такие спортсмены, как: Александр Самарин, Евгений Семеренко, Макар Игнатов, Дарья Павлюченко, Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты - Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Дэвис и Глеб Смолкин.