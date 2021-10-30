Валиева одержала победу в короткой программе на Гран-при Канады, Туктамышева – 2-я, Косторная – 3-я

Российская фигуристка Камила Валиева одержала первое место по итогам короткой программы на Гран-при Канады, проходящем в Ванкувере.

Отметим, что 15-летняя спортсменка получила за свой прокат 84,19 балла. Второе и третье места заняли ее соотечественницы, а именно Елизавета Туктамышева (81,24) и Алена Косторная (75,58) соответственно. На четвертой строчке расположилась Алиса Лю из США (73,63), а пятерку лучших замкнула представительница Японии Вакаба Хигути (69,41).

Добавим, что произвольная программа состоится в ночь на 31 октября.