Чен занял первое место по итогам короткой программы на Гран-при Канады, Игнатов стал четвертым

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл короткую программу на Гран-при Канады, проходящем в Ванкувере.

Отметим, что судьи оценили прокат 22-летнего спортсмена в 106,72 балла. Второе место занял его соотечественник – Джейсон Браун (94). На третьей строчке Киган Мессинг из Канады (93,28).

Среди россиян лучшим стал Макар Игнатов, показавший четвертый результат (89,79). Также в десятку лучших попали Евгений Семененко (87,71) и Александр Самарин (78,55), расположившиеся на пятой и восьмой строчках соответственно.

Добавим, что произвольная программа состоится в ночь на 31 октября.