Елизавета Туктамышева: Я рада, что смогла откататься чисто в короткой программе на Гран-при Канады

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила свое выступление в короткой программе на Гран-при Канады, проходящем в Ванкувере.

Отметим, что 24-летняя спортсменка за свой прокат получила от судей 81,24 балла и заняла второе место. Первой идет ее соотечественница Камила Валиева (84,19). Тройку лучших замкнула еще одна представительница России – Алена Косторная (75,58).

– Все это было непросто, но в первую очередь я рада, что смогла откататься чисто. Мое тело еще немного устало из-за джетлага. Был очень долгий утомительный перелет, все это вызывало сложности. Надеюсь, завтра будет лучше, и я смогу показать хорошее выступление. Если бы в 2014 году кто-нибудь сказал мне, что я сегодня все еще буду выступать на таком уровне, я бы не поверила. Конкуренция с юными девочками позволяет мне быть лучше, – сказала Туктамышева во время пресс-конференции.

Добавим, что произвольная программа состоится в ночь на 31 октября.