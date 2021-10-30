ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 октября 11:39
автор: Владислав Корегин

Тарасова оценила результаты российских фигуристок по итогам короткой программы на Гран-при Канады

Второй этап серии Гран-при – Skate Canada проходит в Ванкувере.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российских фигуристок в одиночном катании в рамках Гран-при Канады.

Отметим, что по итогам короткой программы первое место занимает Камила Валиева, получившая от судей за свой прокат 84,19 балла. Второй идет Елизавета Туктамышева (81,24). Тройку лучших замкнула Алена Косторная (75,58).

– Наши девочки изумительно и безошибочно катаются! Это лишь короткая программа. На данный момент хочется поздравить девочек, а самое главное – не сглазить. Вспомните, они отправились в Ванкувер в последний момент, а из-за необходимости проходить обязательный карантин пришлось пропустить тренировку… Нас ничто не сломит – мы здорово откатались. Русскую женщину ничего не может сломить, – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Добавим, что произвольная программа в женском одиночном катании состоится в ночь на 31 октября.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
28 сэйвов Бобровского помогли "Флориде" победить "Детройт""Северсталь" выиграла у "Торпедо""Автомобилист" разделался с "Витязем"Семин назвал тренера, с которым «Спартак» был бы на первом местеРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристок
«Верю в то, что команда исправится за разгром в Питере и победит всухую». Ловчев — о матче «Спартак» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев высказал «Плеймейкеру» предположение, как красно-белые могут отреагировать на фиаско в Санкт-Петербурге (1:7 от «Зенита») в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (30 октября, 16:30).
«Березуцкий преобразил команду — в Казани может быть 0:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в предстоящем матче 13-го тура РПЛ между «Рубином» и ЦСКА (30 октября, 14:00).
Где должен быть Дзюба после наезда на Семака: «здесь» или «там»?
«Зенит» в пятницу разбил «Динамо» (4:1), но результат матча в Санкт-Петербурге померк на фоне разговоров об Артеме Дзюбе, который, проведя на поле менее получаса, успел отличиться и рекордным 144-м голом в чемпионатах России, и резкой фразой, видимо, адресованной главному тренеру питерцев Сергею Семаку.
«Хет-трик» на юбилей. Как Панарин мощно отметил 30-летие (видео)
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ударно отпраздновал юбилей по московскому времени (тридцатник стукнул ему в субботу, 30 октября), тремя голевыми передачами обеспечив своей команде уверенную победу над «Коламбусом» (4:0).
Всего 1,36 до мирового рекорда! Как Валиева стартовала на Гран-при Канады
Короткую программу на этапе Гран-при в Ванкувере уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Елизавета Туктамышева идет второй, Алена Косторная - третьей.
Успеть за 21 секунду до сирены! Гол Овечкина №739 стал одним из самых поздних в его карьере (видео)
«Вашингтон» в концовке вырвал победу у «Аризоны» (2:0) в матче чемпионата НХЛ, а капитан «столичных» Александр Овечкин забросил очередную шайбу и отдал голевую передачу, установив рекорд клуба по играм с набранными очками со старта сезона (8).
Питерский удав и очередной московский кролик. Как «Зенит» разгромил «Динамо»
В центральном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги действующий чемпион уверенно победил на своем поле бело-голубых (4:1) при фантастической игре Сердара Азмуна, причастного к трем забитым мячам. В прошлом туре, напомним, питерцы разгромили «Спартак» - 7:1.
Деревянный «СпОртак», «Шива» Максименко и «воронежский студент» Федор Емельяненко в обзоре мемов
Главные события спорта - в картинках и фразочках.
Бомба от Лю для Валиевой! В Канаде американка хочет прыгать четверной лутц, бросая вызов русскому супертрио
В ночь с пятницы на субботу в Ванкувере стартует второй этап серии Гран-при. От России на турнире выступят Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева.
«Склонял к сексу, обещая место в основе». В НХЛ — скандал, из-за которого уволили тренера Бобровского и генменеджера сборной США
После вскрытия фактов сексуального насилия в «Чикаго» в 2010 году, когда «Блэкхокс» шли к победе в Кубке Стэнли, в отставку были вынуждены подать несколько значимых для НХЛ фигур.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика