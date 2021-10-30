Тарасова оценила результаты российских фигуристок по итогам короткой программы на Гран-при Канады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российских фигуристок в одиночном катании в рамках Гран-при Канады.

Отметим, что по итогам короткой программы первое место занимает Камила Валиева, получившая от судей за свой прокат 84,19 балла. Второй идет Елизавета Туктамышева (81,24). Тройку лучших замкнула Алена Косторная (75,58).

– Наши девочки изумительно и безошибочно катаются! Это лишь короткая программа. На данный момент хочется поздравить девочек, а самое главное – не сглазить. Вспомните, они отправились в Ванкувер в последний момент, а из-за необходимости проходить обязательный карантин пришлось пропустить тренировку… Нас ничто не сломит – мы здорово откатались. Русскую женщину ничего не может сломить, – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Добавим, что произвольная программа в женском одиночном катании состоится в ночь на 31 октября.