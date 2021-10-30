Бестемьянова прокомментировала победу Валиевой в короткой программе на Гран-при Канады

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась впечатлением от короткой программы Камила Валиевой на этапе Гран-при в Ванкувере.

«Она прекрасно откаталась короткую программу. Причем мы говорим о дебюте молодой спортсменки, но надо подчеркнуть, что качество исполнения всех элементов программы было так высоко, что это можно назвать чем-то удивительным. Я подозревала, что она готова к такому результату короткой программы, но это было действительно здорово: все самые высокие уровни - и вращение, и дорожка, и прыжки абсолютно сумасшедшие! В общем, классно, мне понравилось» - приводит слова Бестемьяновой.

Отметим, что 15-летняя спортсменка получила за свой прокат 84,19 балла. Второе и третье места заняли ее соотечественницы, а именно Елизавета Туктамышева (81,24) и Алена Косторная (75,58) соответственно. На четвертой строчке расположилась Алиса Лю из США (73,63), а пятерку лучших замкнула представительница Японии Вакаба Хигути (69,41).

Добавим, что произвольная программа состоится в ночь на 31 октября.