Известного тренера Арутюняна выгнали со Skate Canada

Рафаэль Арутюнян, главный тренер трехкратного чемпиона мира Нэйтана Чена, был лишен аккредитации за нарушение правила коронавирусных ограничений.

«Обычно я ухожу с катка сразу после выступлений своих спортсменов, а тут задержался: Игорь Шпильбанд попросил меня посмотреть выступление одной из его танцевальных пар и высказать замечания. Он же объяснил мне, как пройти на трибуну: сам я этого не знал, поскольку никогда туда не поднимался. Шел, очень внимательно разглядывая знаки. Когда пары закончили кататься, я тем же путем направился вниз. В этот момент ко мне подошел представитель оргкомитета и попросил следовать за ним. После чего мне и объявили, что я нарушил границы «пузыря», - приводит слова Арутюняна RT.

Добавим, что американец Чен, набрав 106,72 балла, выиграл короткую программу на канадском этапе Гран-при по фигурному катанию, опередив своего соотечественника Джейсона Брауна и хозяина соревнований Кигана Мессинга.

Россияне Макар Игнатов, Евгений Семененко и Александр Самарин заняли соответственно четвертое, пятое и восьмое места.

Произвольная программа пройдет 31 октября.