Арутюнян заявил, что покинул «пузырь» Skate Canada из-за отсутствия разметок

Рафаэль Арутюнян, тренер трехкратного чемпиона мира Нэйтана Чен, обвинил организаторов Skate Canada в том, что он нарушил коронавирусные ограничения.

«Ведь, по сути, оргкомитет просто не выполнил свои профессиональные обязанности. Не разметил знаки, не поставил заграждение, не посадил дежурного сотрудника в том месте, где существует вероятность выхода людей за границы «чистой» зоны. А ISU не проконтролировал это должным образом. На самом деле меня гораздо больше возмутило другое: ну хорошо, я нарушил правила, меня за это наказали. Но чисто по-человечески вы хотя бы принесите извинения за случившееся», - приводит слова специалиста RT.

Добавим, что американец Чен, набрав 106,72 балла выиграл короткую программу на канадском этапе Гран-при по фигурному катанию, опередив своего соотечественника Джейсона Брауна и хозяина соревнования Кигана Мессинга.

Россияне Макар Игнатов, Евгений Семененко и Александр Самарин заняли соответственно четвертое, пятое и восьмое места.

Произвольная программа пройдет 31 октября.