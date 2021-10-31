Валиева одержала победу на Гран-при Канады, Туктамышева – вторая, Косторная – третья

Камила Валиева одержала победу на втором этапе серии Гран-при – Skate Canada.

Российская фигуристка получила от судей 180,89 балла в произвольной программе и 265,08 балла по сумме двух программ. Второй стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая 232,88 балла. Третье место также заняла представительница России Алена Косторная (214,54).

Напомним, что на первом этапе серии Гран-при – Skate America победу праздновала российская фигуристка Александра Трусова. Второй стала россиянка Дарья Усачева. Третье место заняла представительница Южной Кореи Ю Ен.