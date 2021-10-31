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31 октября 08:25

Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады

В сумме за произвольную и короткую программы она набрала 265,08 балла.

Камила Валиева одержала победу на втором этапе серии Гран-при – Skate Canada.

Российская фигуристка получила от судей 180,89 балла в произвольной программе и 265,08 балла по сумме двух программ. Второй стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая 232,88 балла. Третье место также заняла представительница России Алена Косторная (214,54).

Отметим, что Валиева установила два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же - 174,31 балла и 249,24 по сумме.

Напомним, что на первом этапе серии Гран-при – Skate America победу праздновала российская фигуристка Александра Трусова. Второй стала россиянка Дарья Усачева. Третье место заняла представительница Южной Кореи Ю Ен.

источник: «Советский спорт»
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