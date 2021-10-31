Валиева - о двух мировых рекордах: Счастлива сегодня. Я почти выполнила свою задачу

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу на Гран-при Канады, где спортсменка установила два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу (180,89), а также по количеству баллов за две программы (265,08). Предыдущие принадлежали ей же - 174,31 балла и 249,24 по сумме.

«Счастлива сегодня. Я почти выполнила свою задачу. У меня были помарки, но они были небольшими. Постаралась в своей программе сделать все задуманное. Это для меня было главной задачей. Конечно, я очень счастлива своим оценкам. Буду стараться катать чуть лучше. А насчет оценок… Это будут решать судьи», - приводит слова Валиевой Sport24.

Второй стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая 232,88 балла. Третье место также заняла представительница России Алена Косторная (214,54).

Напомним, что на первом этапе серии Гран-при – Skate America победу праздновала российская фигуристка Александра Трусова. Второй стала россиянка Дарья Усачева. Третье место заняла представительница Южной Кореи Ю Ен.