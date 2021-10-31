Тарасова - о российских фигуристках на Гран-при Канады: Феноменальное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российских фигуристок на Гран-при в канадском Ванкувере.

«Феноменальное катание. Девочки подарили нам свою душу, спасибо им! Просто умницы. Очень сильное начало сезона от наших фигуристок. Валиева с какой-то невероятной легкостью делает четверные, как будто не замечает их даже. А Туктамышева какая! Настоящая грация. Она катает свою программу на одном дыхании, очень чувственно. Косторная прибавит в прокатах по ходу сезона. Не вижу ничего страшного в том, что она уступила японке в произвольной программе», - приводит слова Тарасовой Sport24.

Камила Валиева получила от судей 180,89 балла в произвольной программе и 265,08 балла по сумме двух программ. Второй стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая 232,88 балла. Третье место также заняла представительница России Алена Косторная (214,54).

Отметим, что Валиева установила два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же - 174,31 балла и 249,24 по сумме.

Напомним, что на первом этапе серии Гран-при – Skate America победу праздновала российская фигуристка Александра Трусова. Второй стала россиянка Дарья Усачева. Третье место заняла представительница Южной Кореи Ю Ен.