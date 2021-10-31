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31 октября 13:25

Жулин - о Гран-при Канады: Это фантастика. Валиева - просто какой-то космос

Россиянка победила, установив два мировых рекорда.

Российский тренер Александр Жулин прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на «Гран-при Канады».

«Это фантастика в хорошем смысле этого слова. Валиева - это просто какой-то космос. Фантастика! Однако говорить о том, что она фаворит Олимпиады еще рано. У нее был великолепный прокат, но существует еще Трусова и Хромых... Расслабляться нельзя», - приводит слова Жулина «СЭ».

Камила Валиева получила от судей 180,89 балла в произвольной программе и 265,08 балла по сумме двух программ. Второй стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая 232,88 балла. Третье место также заняла представительница России Алена Косторная (214,54).

Отметим, что Валиева установила два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же - 174,31 балла и 249,24 по сумме.

источник: «Спорт-Экспресс»
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