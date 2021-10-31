Инна Гончаренко прокомментировала выступление сборной России на Skate Canada

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление российских фигуристок в произвольной программе на этапе Гран-при в канадском Ванкувере.

«Наши девочки на данный момент впереди планеты всей. Они очень сильные и классные. Камила Валиева показала себя на высочайшем уровне, но нет ничего недостижимого.

Туктамышева выдала шикарный прокат при наличии двух невероятно качественных тройных акселей. Это было очень ярко и эмоционально. Я смотрела с улыбкой. Лиза умница, она — серьезный претендент на Олимпиаду. Так что борьба будет очень острая, все в предвкушении», - передает слова Гончаренко Sport24.

Камила Валиева получила от судей 180,89 балла в произвольной программе и 265,08 балла по сумме двух программ. Второй стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая 232,88 балла. Третье место также заняла представительница России Алена Косторная (214,54).

Отметим, что Валиева установила два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же - 174,31 балла и 249,24 по сумме.