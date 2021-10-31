Роднина считает, что в этом сезоне у Туктамышевой последний шанс поучаствовать на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поздравила Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву с хорошими результатами на Skate Canada.

Напомним, что подопечная Этери Тутберидзе выиграла соревнования, а ученица Алексея Мишина стала второй.

«Поздравляю Камилу с победой, молодец она, я за неё рада. И за Лизу радостно, я думаю, это ее последний шанс попасть на Олимпиаду. В 2014 и 2018 годах она не смогла поучаствовать в Играх, а сейчас у нее замечательный шанс выступить на них», - приводит слова Родниной RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Добавим, что бронзу на канадском этапе Гран-при завоевала еще одна российская спортсменка Алена Косторная.