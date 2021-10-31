Тренер фигуриста Семененко сообщила, что ее подопечный выступал на Skate Canada с травмой ребра

Татьяна Мишина, тренер российского фигуриста Евгения Семененко, рассказала, что он выступал на Skate Canada будучи травмированным.

«На одной из первых тренировок он очень сильно упал с флипа, ушибся ребром, которое сильно болело. Тем не менее сумел выступить. Женя проявил характер, собранность и силу воли», - приводит слова Мишиной RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, что россиянина по итогам двух программ опередили два американца победитель Нейтан Чен и Джейсон Браун.