Леонова считает, что временный уход от Тутберидзе к Плющенко не пошел на пользу Косторной

Серебряный призер ЧМ- Алена Леонова поделилась мнением о выступлении Алены Косторной на Skate Canada.

Напомним. что российская фигуристка заняла на втором эапе Гран-при третье место, уступив соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

«Что не так с Косторной? Думаю, уход от Тутберидзе к Евгению Плющенко не пошел ей на пользу. Мне кажется, она сама это сейчас осознает или осознала, что не надо было этого делать — потеряла год. Но в целом, хорошо, что она начинает хотя бы наверстывать упущенное, но это происходит очень медленно. Учитывая конкуренцию в женской сборной, это не вариант отбора на Олимпиаду», — цитирует Леонову Sport24.

Третий этап Гран-при пройдет в Турине с 5 по 6 ноября.