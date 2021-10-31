Алена Косторная: Спасибо Тутберидзе и Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня

Российская фигуристка Алена Косторная после Гран-при Канады поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза за терпение и веру в нее.

«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю. Спасибо родителям, которые верят в меня, несмотря ни на что. Спасибо моим болельщикам за вашу поддержку. И, конечно же, друзьям, которые, несмотря на разницу в часовых поясах, писали мне поздравительные смс и настраивали на достойный прокат», - написала Косторная в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)

Напомним, что на соревнованиях в Ванкувере Косторная заняла третье место, пропустив вперед своих соотечественниц Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву. Отметим, что Валиева победила, установив два мировых рекорда.