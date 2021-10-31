Канадская фигуристка: Валиева выступила невероятно. Ее прыжки были очень высокими

Канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд оценила произвольную программу «Болеро» россиянки Камилы Валиевой на Гран-при Канады.

«Валиева выступила невероятно. Ее прыжки были очень высокими, как и скорость на льду. Три четверных прыжка в одной программе - сальхов и еще два тулупа в комбинациях. На тройном акселе была небольшая ошибка. Единственное, я бы хотела, чтобы она минимизировала подъемы рук над головой», - сказала Осмонд в эфире телеканала CBC.

Напомним, что Валиева одержала победу на соревнованиях в Ванкувере, установив два мировых рекорда. Следом расположились ее соотечественницы Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.