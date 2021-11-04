Ягудин назвал бредом предложение Жулина добавлять баллы фигуристкам за возраст

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал бредом предложение тренера Александра Жулина добавлять фигуристкам баллы за возраст.

Жулин считает, что возрастные фигуристки требуют большего уважения, поэтому им нужно прибавлять по баллу за каждый год, начиная с 17 лет.

«В 17 лет добавлять фигуристке один балл, в 18 — два и так далее», - сказал Жулин в интервью японскому Sputnik.

Ягудин высмеял эту идею, в шутку предложив добавлять баллы за знание иностранного языка в качестве мотивации.