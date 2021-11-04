Бестемьянова раскритиковала идею Жулина прибавлять баллы фигуристкам за возраст

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскритиковала идею тренера Алекасандра Жулина прибавлять баллы фигуристкам за возраст, чтобы мотивировать таких фигуристок, как Елизавета Туктамышева.

«Раз на то пошло, такое надо и во всех остальных видах спорта предложить. Это что, только для наших девочек актуально? У нас что, недостаточно фигуристок, что их надо еще и мотивировать? Не понимаю. У нас такая скамейка запасных во всех видах, что на чемпионат России ехать интереснее, чем на чемпионат мира. В нашей сборной, слава Богу, столько спортсменов, что всегда будет кому выступать», - приводит слова Бестемьяновой Sport24.ru.

Напомним, что Жулин предлагает добавлять фигуристками по баллу за каждый год, начиная с 17 лет, чтобы у возрастных спортсменок были шансы побеждать на соревнованиях.