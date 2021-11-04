Японский фигурист Ханю не выступит на этапе Гран-при в Токио

Японский фигурист Юдзуру Ханю не выступит на домашнем на этапе Гран-при, который пройдет на следующей неделе в Токио, из-за травмы лодыжки.

«Я изо всех сил готовился и очень разочарован тем, что получил травму при падении. Я сделаю всё возможное, чтобы избавиться от этой травмы. Сейчас я буду работать на льду и постараюсь за максимально короткий срок вернуться на соревновательный уровень», - приводит слова Ханю «МК-Спорт», ссылаясь на sponichi.co.jp.

Отметим, что в мужском одиночном катании от России заявлены Макар Игнатов и Александр Самарин. Также в Токио выступят Александра Трусова, Дарья Усачева, спортивные пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Владимир Кацалапов.