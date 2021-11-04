Медведева рассказала о возможной карьере в парном катании

Серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева рассказала, готова ли выступать в парном катании на профессиональном уровне.

Напомним, что спортсменка выступает в ТВ-шоу «Ледниковый период». Евгения катается на телепроекте в паре с тиктокером Даней Милохиным.

«Это все бесценный опыт, но я не думаю, что готова выступать в парном катании на столь высоком уровне», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Медведевой.

Добавим, что Евгения является двукратным серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане. В соревновании одиночниц фигуристка уступила своей соотечественнице Алине Загитовой.