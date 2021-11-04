Бутырская - о Щербаковой: Анна - героическая спортсменка, она умеет собраться в нужный момент

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась ожиданиями от выступления россиянки Анны Щербаковой на Гран-при Италии.

«Видно, что сейчас она не в лучшей своей форме, но при этом она продолжает подготовку именно к Олимпийским играм. Я бы немного отпустила эту ситуацию и не зацикливалась на ней: ничего страшного для Ани сейчас не происходит. Она в любом случае героическая спортсменка, мы знаем, как она умеет собираться в нужный момент», - приводит слова Бутырской «Газета.Ru».

Напомним, что Гран-при Италии пройдет в Турине с 5 по 7 ноября.

Сборную России в соревнованиях одиночниц представят Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова. Сражаться за медали у мужчин будут Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Петр Гуменник. В танцах на льду выступят Александра Степанова с Иваном Букиным. Среди участников спортивных пар в Турине заявлены Юлия Артемьева и Михаил Назарычев и Алина Пепелева с Романом Плешковым.