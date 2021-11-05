«Хватит уже дурью заниматься». Роднина - о предложении Жулина

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила предложение тренера Александра Жулина выставлять дополнительные баллы возрастным фигуристкам.

«Слушайте, то хотят отнимать баллы, то прибавлять. Хватит уже дурью заниматься. Мне кажется, это неудачная шутка. Саша, наверное, не знает, что во всем мире есть такая категория, как adult. На каждую категорию есть свои соревнования», - приводит слова Родниной RT.

Напомним, что Жулин предлагает добавлять фигуристками по баллу за каждый год, начиная с 17 лет, чтобы у возрастных спортсменок были шансы побеждать на соревнованиях.