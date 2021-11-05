Ирина Слуцкая: Лучше ставить оценки за сложность программы, а не за возраст фигуристки

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила предложение тренера Александра Жулина выставлять дополнительные баллы возрастным фигуристкам.

«Предполагаю, Александр просто пошутил. А то тогда можно выходить на лед всем легендам начала 2000-х и просто за возраст получать в два раза больше баллов, чем 15-летние девушки за техничное катание. Лучше ставить оценки за сложность и представление программы, чем за возраст фигуристки», - приводит слова Слуцкой RT.

Напомним, что Жулин предлагает добавлять фигуристками по баллу за каждый год, начиная с 17 лет, чтобы у возрастных спортсменок были шансы побеждать на соревнованиях.