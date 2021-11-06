Гончаренко прокомментировала второе место Хромых после короткой программы на Гран-при Италии

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила короткую программу Майи Хромых на Гран-при Италии , где она показала второй результат, уступив представительнице Бельгии Луне Хендрикс.

«Мне очень понравился прокат Хендрикс, но для меня ее первое место стало полной неожиданностью. Мне больше понравился прокат нашей Майи. Чего не хватило Хромых для первого места? Возможно, не хватило ритмики. Я видела более уверенные прокаты у Майи, чем в Турине. Мне показалось, что она себя немного придерживала, перестраховывала, - приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

Наша спортсменка получила за прокат 73,52 балла. Победу одержала бельгийка Хендрикс. Замкнула тройку призеров россиянка Анна Щербакова (71,73). Ее соотечественница Софья Самодурова стала девятой (58,68).

Напомним, что от российской команды на третьем этапе Гран-при участвуют четыре спортсменки: