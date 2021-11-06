Авербух выразил уверенность, что россиянки займут первые места по итогам Гран-при Италии

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух считает, что российские фигуристки займут первые места по итогам Гран-при Италии. Майя Хромых после короткой программы занимает второе место, а ее соотечественница Анна Щербакова расположилась на третьей позиции. Лучший результат неожиданно показала представительница Бельгии Луна Хендрикс.

«Я абсолютно уверен, что одна из наших спортсменок будет на первом месте, их даже не стоит сравнивать с бельгийкой. Первое и второе места будут за нашими девочками, в этом у меня нет сомнений, но кто будет выше - покажет произвольная программа», - приводит слова Авербуха ТАСС.

Хромых получила за прокат 73,52 балла, Щербакова заработала 71,73 балла. Еще одна россиянка Софья Самодурова стала девятой (58,68).

Напомним, что от российской команды на третьем этапе Гран-при участвуют четыре спортсменки: