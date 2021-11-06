Щербакова и Хромых не стали тренировать четверные прыжки

Российские фигуристки Анна Щербакова и Мария Хромых не стали исполнять четверные прыжки на утренней тренировке, сообщает ТАСС.

Отметим, что в произвольной программе Щербаковой на Гран-при Италии заявлен четверной флип, Хромых планирует показать два четверных тулупа, один из которых будет в каскаде с двойным прыжком такого же типа.

Напомним, что Хромых завершила короткую программу второй, уступив бельгийке Луне Хендрикс 0,48 балла, Щербакова идет третьей, получив на 0,31 балла меньше чем ее соотечественница.