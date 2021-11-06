Илья Авербух: Первое и второе места на Гран-при Италии будет за российскими девочками

Известный в фигурном катании хореограф Илья Авербух уверен, что первые два места на Гран-при Италии в женском одиночном катании займут Майя Хромых и Анна Щербакова, несмотря на то, что после короткой программы лидирует бельгийка Луна Хендрикс.

«Это короткая программа, этап Гран-при, так что я бы не делал каких-то долгоиграющих выводов. Аня Щербакова только входит в сезон, мы знаем, что она столкнулась с травмами, весь прошлый сезон провела на морально-волевых, поэтому я бы никаких сенсаций из этого бы не делал, а просто поддерживал девчонок, потому что главный старт еще впереди. Все мы понимаем, что это не их обыграли, а они сами дали возможность себя обойти – это разные вещи. Первое и второе места будут за нашими девочками, в этом у меня нет сомнений, но кто будет выше - покажет произвольная программа», - приводит слова Авербуха «МК-Спорт», ссылаясь на ТАСС.

Напомним, что Хромых завершила короткую программу второй, уступив бельгийке Луне Хендрикс 0,48 балла, Щербакова идет третьей, получив на 0,31 балла меньше чем ее соотечественница.

Произвольная программа на Гран-при Италии у женщин пройдет 6 ноября в 17:00 по московскому времени.