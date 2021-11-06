Анна Щербакова одержала победу на третьем этапе серии «Гран-при» в Турине

Анна Щербакова одержала победу на третьем этапе серии Гран-при, который проходит в итальянском Турине.

Российская фигуристка получила от судей 165,05 балла в произвольной программе, установив личный рекорд, и заработала 236,78 балла по сумме двух выступлений. Второй стала еще одна россиянка Майя Хромых, набравшая в сумме 226,3 балла. Третье место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс (219,05).

Напомним, что на первом этапе серии Гран-при – Skate America победу праздновала российская фигуристка Александра Трусова. Второй этап – Skate Canada выиграла еще одна россиянка Камила Валиева.