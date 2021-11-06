Опубликовано видео победного проката Щербаковой на этапе Гран-при в Италии

В произвольной программе Анна Щербакова получила от судей 165,05 балла, установив личный рекорд.

Отметим, что Щербакова впервые продемонстрировала четверной прыжок в сезоне – в произвольной программе 17-летняя фигуристка сделала флип в четыре оборота, а затем каскад из тройных флипа и тулупа.

Добавим, что второе место на этапе Гран-при в Турине заняла еще одна россиянка Майя Хромых, набравшая в сумме 226,3 балла. Третье место досталось представительнице Бельгии Луне Хендрикс (214,54).