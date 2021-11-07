Гендиректор ФФККР подтвердил, что Трусова пропустит Гран-при Японии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подтвердил, что Александра Трусова не выступит на следующей неделе на Гран-при Японии, которое пройдет в Токио.

«Прежде всего хотел бы уточнить формулировку: Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей. Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России с тем, чтобы отобраться на Олимпийские игры», - приводит слова Когана RT.

Добавим, что Трусова с результатом 236,78 балла (по сумме двух программ) победила на первом этапе серии Гран-при – Skate America и пропустила второй (Ванкувер, Канада) и третий (Турин, Италия) этапы.