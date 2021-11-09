Анна Щербакова: В группе Тутберидзе нельзя приходить и в свое удовольствие что-то там делать

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, как изменилась ее карьера после того, как она стала работать под руководством Этери Тутберидзе.

Отметим, что спортсменка перешла в группу 47-летней специалистки в ноябре 2013 года.

– Мир фигурного катания для меня перевернулся: жизнь в спорте разделилась на до и после. До этого я была маленькой и неосознанно подходила к нему. У Этери Георгиевны я постепенно стала более осознанной, потому что у нее в группе нельзя приходить и в свое удовольствие что-то там делать. Тренер закладывает сразу тебе: если ты пришел, то у тебя в голове должна быть цель. Нужно относиться к делу профессионально, о чем я ранее и не задумывалась, – цитирует Щербакову Sport24.ru.

Напомним, 17-летняя Щербакова является чемпионкой мира. Недавно фигуристка одержала победу на третьем этапе серии «Гран-при», который прошел в Турине с 5 по 7 ноября.