Хореограф Хендрикс назвал программы Щербаковой и Хромых великолепно поставленными

Адам Шое, хореограф, работающий с бельгийской фигуристкой Луной Хендрикс, в восторге от программ Анны Щербаковой и Майи Хромых.

«Программы прекрасных Анны и Майи великолепно поставлены, каждое движение - от головы до стоп - проработано и выверено с огромной точностью. Они вдохновляют меня и еще больше мотивируют работать над собственными постановками», - приводит слова Шое RT, ссылаясь на «ИноПроСпорт».

Добавим, что Хендрикс после короткой программы лидировала на Гран-при Италии, но после произвольных прокатов пропустила вперед двух россиянок.