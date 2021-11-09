Трусова и Ханю не смогут попасть в финал Гран-при по фигурному катанию

Российская фигуристка Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не попадут в финал Гран-при, сообщает «Матч ТВ».

Оба спортсмена пропустят Гран-при Японии по медицинским соображениям, а для участия в финале необходимы выступления на двух этапах соревнования.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) менял данное правило для юниоров, когда часть фигуристов не смогли из-за пандемии отправится во Францию. В случае «взрослого» Гран-при организация не считает травмы уважительной причиной.

Напомним, что в финал Гран-при попадают по шесть лучших фигуристов в каждом из видов по итогам шести этапов. В этом году решающие соревнования пройдут в японской Осаке с 9 по 12 декабря.