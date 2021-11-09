Журова ответила Слуцкой на жалобу об отсутствии у фигуристки пенсии от государства

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова разъяснила двукратному призеру Олимпийских игр по фигурному катанию Ирине Слуцкой порядок получения спортсменами пенсий от государства.

«Во-первых, все зависит от субъекта Российской Федерации, в котором спортсмен живет и за кого он выступал. В Москве есть гранты, которые платит правительство города заслуженным атлетам. В каждом регионе они свои. Есть субъекты, где этого вообще, к сожалению, не делают - не позволяют бюджеты. Как обстоят дела в Московской области я не знаю. Просто я не знаю, за какой регион Ирина выступала», - приводит слова Журовой Газета.Ru.

Кроме того, политик рассказала, что можно попробовать оформить выплаты в случае, если спортсмен докажет, что его здоровье ухудшилось вследствие полученной во время профессиональной карьеры травмы. Также, по словам Журовой, многие спортсмены, выступавшие за ЦСКА и «Динамо», получают ведомственные пенсии (военные).

Напомним, Слуцкая является серебряным призером Олимпиады-2002 в Солт-Лейк Сити и бронзовым призером Игр-2006 в Турине.