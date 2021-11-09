Евгения Медведева: «Не думаю, что Тутберидзе приедет на «Ледниковый период»

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему тренерский штаб Этери Тутберидзе вряд ли появится на съемках шоу «Ледниковый период».

«Я буду рада, если они придут, но сейчас у всех тренеров график очень загруженный. Девочки выступают на очень многих стартах, все в разъездах. Поэтому не думаю, что такое возможно», - приводит слова фигуристки Газета.Ru.

Напомним, Медведева является воспитанницей Тутберидзе. После завоевания олимпийского серебра россиянка ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, однако потом вернулась в «Хрустальный» под руководство своей прежней наставницы.

В телепроекте «Ледниковый период» Медведева выступает в паре с известным блогером Даней Милохиным.