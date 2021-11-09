Слуцкая назвала фаворитов среди российских фигуристок на три путевки на Олимпиаду

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала, какие фигуристки-одиночницы будут бороться за путевки от России на Олимпиаду в Пекине.

«Выбор будет очень сложным, потому что есть и вчерашние юниоры, которые в принципе по возрасту уже могут участвовать, и наши лидеры, а их минимум четыре. Это сейчас Валиева, Щербакова, Туктамышева, Трусова. Это основная четверка. Но у нас еще есть Майя Хромых, есть Алена Косторная. Но думаю, что бороться за Олимпиаду в первую очередь будут вот эти четыре девочки, они являются лидерами», - приводит слова Слуцкой RT, ссылаясь на YouTube-канал «Антонимы».

Добавим, что основной раунд отбора на международные соревнования должен пройти на чемпионате России, который состоится в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря в СК «Юбилейный».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в следующем году с 4 по 20 февраля.