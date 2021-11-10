ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российский фигурист Дмитриев-младший перешел в сборную США

На родине в одиночнике не видели перспективного спортсмена.
Российский фигурист Дмитриев-младший перешел в сборную США
10 ноября 2021 11:37
автор: Максим Скороходов
автор фото: Инстаграм Артура Дмитриева-младшего

Петербуржец Артур Дмитриев-младший рассказал, что принял решение выступать за сборную США.

«В России меня не видели как перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь. Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен возвращаться в строй», - приводит слова Дмитриева «Спорт-Экспресс».

Дмитриев-младший сын двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева и чемпионки мира по художественной гимнастике Татяны Дручининой.

Дмитриев-младший становился победителем этапа Кубка России (сезон-2018/19), лучшее место, которое занимал фигурист на чемпионате России было пятым (2011/12, 2107/18), на этапах Гран-при - девятым (2016/17).

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Слуцкая: Коляда может встать в один ряд с ХанюКаменский считает, что Овечкину по силам догнать Ягра"Вашингтон" победил "Баффало", у Овечкина и Кузнецова шесть очковАктриса фильмов для взрослых: "Секс можно назвать спортом"Стал известен диагноз умершей волейболистки "Уфимочки"«Неприятный человек»: как финский тренер ненавидел Россию
Ence Esports — forze: прогноз на матч DreamHack Open 47 по CS:GO. Возьмут ли россияне одну карту?
10 ноября 2021 года на групповой стадии DreamHack Open 47 киберспортивная команда ENCE Esports сыграет с соперниками из forZe. «Плеймейкер» представляет расклад и прогноз на этот матч.
Прощальная гастроль Team Spirit и шанс для forze. Расклады на DreamHack Open 47 по CS:GO
10 - 14 ноября пройдет онлайн-турнир второго уровня по среди 8 европейских киберспортивных команд по CS:GO, которые поборются за главный приз - 100 тысяч долларов - и путевку на ESL Pro S15.
Наместников разбушевался! Готов еще один центрфорвард для сборной России на Олимпиаде? (видео)
Две шайбы Владислава Наместникова принесли «Детройту» победу над «Эдмонтоном» (4:2) в матче чемпионата НХЛ.
Давай, Леша, доказывай! Матчи за сборную — шанс Миранчука «сбежать» из «Аталанты»
Все больше новостей приходит из Италии по поводу вероятного ухода Алексея Миранчука из Аталанты» в другой итальянский клуб серии А. А на носу матчи против Кипра и Хорватии, в которых сборная России может добыть путевку на ЧМ-2022.
Как попасть на чемпионат мира в Катар: видеопамятка для России, Украины и других европейских сборных
Полный расклад на заключительные туры в европейских отборочных групп ЧМ-2022 - в нашем видео.
Возможен ли чисто российский финал Гран-при без Трусовой? Конечно, да! Все зависит от Косторной и Усачевой
В серии Гран-при прошла половина отборочных этапов – три из шести. Сколько российских фигуристов мы увидим в декабрьском финале?
Федя и враг его Дэйна. История войны Емельяненко с UFC
Дэйна Уайт опять наехал на Федора Емельяненко. «Парню 45, а он все еще дерется. Понимаю, как он зол», - сказал президент UFC. «Плеймейкер» вспоминает историю противостояния русского бойца с главным ММА-промоушеном.
Надо удержать первое место: стыки для сборной России — гиблое дело. Расклады перед матчами с Кипром и Хорватией
Сборная России, безусловно, сделала большое дело, заранее гарантировав себе участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022. Однако лучше бы их все-таки избежать - и попасть в Катар напрямую, то есть, не дать обойти себя в группе хорватам. Ведь в стыках можно нарваться на Португалию, Испанию или Италию...
Мистер Халл, подвиньтесь, плиз! Как Овечкин забил 741-й гол и снова переписал историю (видео)
Заброшенная шайба и две голевые передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Баффало» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, а в списке лучших снайперов сезона капитан «столичных» вышел на чистое первое место.
Загадочная Лика. Та самая девушка капитана NaVi, которая ответила ему «да», как только он с товарищами выиграл миллион долларов
Представляем девушку дня - будущую жену Кирилла BoombI4 Михайлова, капитана киберспортивной команды Natus Vincere, которая 7 ноября 2021 года стала победителем PGL Major по CS:GO в Стокгольме.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика