Российский фигурист Дмитриев-младший перешел в сборную США

Петербуржец Артур Дмитриев-младший рассказал, что принял решение выступать за сборную США.

«В России меня не видели как перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь. Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен возвращаться в строй», - приводит слова Дмитриева «Спорт-Экспресс».

Дмитриев-младший сын двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева и чемпионки мира по художественной гимнастике Татяны Дручининой.

Дмитриев-младший становился победителем этапа Кубка России (сезон-2018/19), лучшее место, которое занимал фигурист на чемпионате России было пятым (2011/12, 2107/18), на этапах Гран-при - девятым (2016/17).