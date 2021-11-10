Ягудин поддержал решение Трусовой отказаться от дальнейшего участия в Гран-при

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что российская спортсменка Александра Трусова приняла правильное решение отказаться от продолжения борьбы в Гран-при по фигурному катанию.

«Трусова приняла абсолютно правильное решение, снявшись сейчас с Гран-при Японии. В олимпийский сезон думать о финале Гран-при и не думать об Олимпиаде? Рискнув сейчас, не долечившись и поехав в Японию, она, наверное, выиграла бы там и попала в финал. Но, усугубив состояние ноги, рискнуть попаданием в олимпийскую сборную... я бы не стал этого делать, и она, как мы видим, тоже», - приводит слова Ягудина «Газета.Ru».

Добавим, что Трусова, выступая в произвольной программе с травмой, с результатом 236,78 балла (по сумме с коротким прокатом) победила на первом этапе серии Гран-при.