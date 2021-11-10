Илья Авербух: В США у Дмитриева никаких профессиональных перспектив нет

Продюсер и хореограф Илья Авербух поделился мнение о решении российского фигуриста Артура Дмитриева перейти в сборную США.

«Конечно, переход в США - это его выбор, он тренируется, но говорить о том, что в современном мире можно перезапустить карьеру в таком возрасте, не добившись до этого особо больших результатов - нелогично. Это практически невозможно. Я думаю, в США у него никаких профессиональных перспектив нет. Эта история скорее просто для души, для удобства. Инфоповод одного дня, не более», - приводит слова Авербуха Sport24.

Дмитриев-младший сын двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева и чемпионки мира по художественной гимнастике Татяны Дручининой.

Дмитриев-младший становился победителем этапа Кубка России (сезон-2018/19), лучшее место, которое занимал фигурист на чемпионате России было пятым (2011/12, 2107/18), на этапах Гран-при - девятым (2016/17).