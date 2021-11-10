Ягудин нашел плюсы в том, что Трусова пропустит финал Гран-при в Японии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал российскую фигуристку Александру Трусову, которая не примет участия в финале серии Гран-при в Японии.

Ягудин считает, что спортсменке стоит подумать о здоровье в канун олимпийского сезона и долечить травмы.

«Это не было неожиданностью. Это было прогнозируемо, потому что Трусова выступала с травмой на Skate America, и были опасения, что она снимется уже с того турнира.

Мне кажется, Трусова приняла абсолютно правильное решение, снявшись сейчас с Гран-при Японии. Рискнув сейчас, не долечившись и поехав в Японию, она, наверное, выиграла бы там и попала в финал. Но, усугубив состояние ноги, рискнуть попаданием в олимпийскую сборную... я бы не стал этого делать, и она, как мы видим, тоже.

Лучше долечиться спокойно. Для многих Олимпиада будет главным турниром сезона, но для наших девочек сейчас самый важный - чемпионат России, где нужно отобраться на Игры», - приводит слова Ягудина Газета.Ru.

Также бывший фигурист прокомментировал конфликт другой представительницы России - Алены Косторной с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Ягудин отметил, что трудно делать какие-либо выводы, не зная ситуации досконально.

Напомним, Трусова стала победительницей американского этапа Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Еще до участия в соревнованиях фигуристка получила перелом стопы, который не помешал ей занять первое место. Кроме того, по регламенту ISU, в финалбный этап могут отобраться только те фигуристы, которые участвовали минимум в двух этапах.