Хореограф Тутберидзе прокомментировал результаты Щербаковой на Гран-при Италии

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков попытался объяснить причины провала действующей чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой во время исполнения короткой программы в рамках Гран-при Италии.

«Зная, какой она борец, не ожидал, что что-то такое произойдет. Если происходит какой-то сбой, то мы сразу все: «Ой, как же так!». Ничего страшного не случилось, мы не роботы и не машины. Может быть, повлиял переходный возраст или совсем что-то другое. Может, появилась какая-то боязнь... Не могу залезть к ней в голову, но я был растерян. В произвольной же программе она реабилитировалась», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в короткой программе Щербакова сорвала два прыжка и по итогам проката заняла промежуточное третье место, уступив бельгийке Луне Хендрикс и соотечественнице Майе Хромых. Однако после исполнения произвольной программы фигуристка поднялась на высшую ступень пьедестала, обойдя обеих спортсменок.