Президент ФФККР отреагировал на переход российского фигуриста Дмитриева в сборную США

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился мнение о решении российского фигуриста Артура Дмитриева перейти в сборную США.

«Вы знаете, я не могу вам ответить ничего конкретного. Потому что мы около двух лет назад по просьбе федерации Хорватии дали разрешение ему выступать за Хорватию. Это всё, что я могу сказать. Мы его отпустили в Хорватию. У нас нет ни запроса от американской федерации и никаких документов по этому вопросу. Теперь уже Хорватия может ему давать или не давать разрешение выступать за США», - приводит слова Горшкова РИА Новости.

Дмитриев-младший сын двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева и чемпионки мира по художественной гимнастике Татяны Дручининой.

Дмитриев-младший становился победителем этапа Кубка России (сезон-2018/19), лучшее место, которое занимал фигурист на чемпионате России было пятым (2011/12, 2107/18), на этапах Гран-при - девятым (2016/17).