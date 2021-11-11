Мама Дмитриева: Рано говорить о том, что Артур составит конкуренцию лидерам сборной США

Чемпионка мира по художественной гимнастике Татьяна Дручинина, мама российского фигуриста Артура Дмитриева, прокомментировала решение сына продолжить профессиональную карьеру в сборной США.

«Говорить о том, что Артур составит конкуренцию лидерам сборной США, преждевременно. Отбор в национальную американскую команду, как и в России, осуществляется по результатам чемпионата страны. На него еще нужно отобраться. Пока можно говорить только о желании сына продолжать заниматься любимым делом», - приводит слова Дручининой РИА Новости.

Дмитриев-младший сын двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева и чемпионки мира по художественной гимнастике Татяны Дручининой.

Дмитриев-младший становился победителем этапа Кубка России (сезон-2018/19), лучшее место, которое занимал фигурист на чемпионате России было пятым (2011/12, 2107/18), на этапах Гран-при - девятым (2016/17).